Антонио Бандерас попал в больницу из-за боли в груди

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Газета Sun сообщает, что актер находился в своем доме в в графстве Суррей, Англия, когда у него начался сильный приступ боли, и вместе с ним – паническая атака. Помощники актера вызвали «скорую помощь».
Отмечается, что 56-летний актер был доставлен в больницу Святого Петра в Чертси. Несколько дней он оставался там под наблюдением, позднее был выпущен.
После начала отношений с 37-летней модель Николь Кемпел Бандерас решил сменить гламурный стиль жизни Голливуда на спокойствие Великобритании. Он переехал в Англию в 2015 году, где он купил особняк в лесистой местности стоимостью 3 миллиона долларов.
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