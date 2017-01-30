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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАнтонио Бандерас попал в больницу из-за боли в груди
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Антонио Бандерас попал в больницу из-за боли в груди


Антонио Бандерас попал в больницу из-за боли в груди
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Голливудский актер Антонио Бандерас (Antonio Banderas) был доставлен на «скорой» в больницу в четверг, 26 января. Причиной стала «мучительная боль в грудной клетке», сообщают представители актера.

Газета Sun сообщает, что актер находился в своем доме в в графстве Суррей, Англия, когда у него начался сильный приступ боли, и вместе с ним – паническая атака. Помощники актера вызвали «скорую помощь».

Отмечается, что 56-летний актер был доставлен в больницу Святого Петра в Чертси. Несколько дней он оставался там под наблюдением, позднее был выпущен.

После начала отношений с 37-летней модель Николь Кемпел Бандерас решил сменить гламурный стиль жизни Голливуда на спокойствие Великобритании. Он переехал в Англию в 2015 году, где он купил особняк в лесистой местности стоимостью 3 миллиона долларов.
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