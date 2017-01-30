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Главная страница → Раздел: ЭкономикаTesla, Apple и другие компании Кремниевой долины отреагировали на запрет мигрантов от Трампа
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Tesla, Apple и другие компании Кремниевой долины отреагировали на запрет мигрантов от Трампа


Tesla, Apple и другие компании Кремниевой долины отреагировали на запрет мигрантов от Трампа
Фото: AmericaRU.com
Руководители технологических фирм Apple, Tesla и других в Кремниевой долине отреагировали на запрет иммигрантов из 7 мусульманских стран, принятый Президентом США Дональда Трампа (Donald Trump).

Большинство руководителей IT-компаний осудили принятую главой государства меру. Кроме того, технологические лидеры растеряны тем, будут ли они обязаны предпринять масштабные скоординированные действия, чтобы реализовать правительственное распоряжение. Для сотен сотрудников этих компаний встал вопрос будущей жизни на территории США – компании могут потерять ценных специалистов.

«Лидеры технологических компаний в течение года обсуждали возможность того, что им придется занимать в этом вопросе какую-то позицию. Теперь время настало для того, чтобы действовать», - отметил предприниматель Али Партови, инвестор Airbnb, Uber, Dropbox и Facebook.
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