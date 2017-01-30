Tesla, Apple и другие компании Кремниевой долины отреагировали на запрет мигрантов от Трампа

Фото: AmericaRU.com
Большинство руководителей IT-компаний осудили принятую главой государства меру. Кроме того, технологические лидеры растеряны тем, будут ли они обязаны предпринять масштабные скоординированные действия, чтобы реализовать правительственное распоряжение. Для сотен сотрудников этих компаний встал вопрос будущей жизни на территории США – компании могут потерять ценных специалистов.
«Лидеры технологических компаний в течение года обсуждали возможность того, что им придется занимать в этом вопросе какую-то позицию. Теперь время настало для того, чтобы действовать», - отметил предприниматель Али Партови, инвестор Airbnb, Uber, Dropbox и Facebook.
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