Ответ на запреты Трампа - Starbucks нанимает более 10 тысяч беженцев

30 января 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Американская сеть кофеен Starbucks выступает против запрета нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) на въезд представителей некоторых стран. Компания сообщает, что около 10 тысяч беженцев станут работниками сети в будущие 5 лет.Говард Шульц (Howard Schultz), председатель совета директоров и генеральный директор Starbucks, заявил, что сеть кофеен намерена нанимать беженцев на работу в магазины по всему миру. Усилия по поддержке таких людей начнут реализовываться с Соединенных Штатов, где будут нанимать преимущественно иммигрантов, которые сотрудничали с американскими властями.Шульц, сторонник Хиллари Клинтон во время президентской гонки, решил противостоять и другим аспектами программы Трампа, включая намерение Президентам отменить закон о здравоохранение и реструктурировать торговые отношения с Мексикой. Starbucks поможет поддержка фермерам, выращивающим кофе в Мексике. Компания будет предоставлять медицинскую страховку работникам, которые подпадают под Obamacare и рискуют остаться без медобеспечения.«Есть почти три четверти миллиона трудолюбивых людей, вносящих вклад в наши общины и нашу экономику. Все они попадают в программу защиты миграции DACA. Starbucks призывает партнеров помочь реализовать людям собственную американскую мечту», - отметил Шульц.