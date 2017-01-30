Ответ на запреты Трампа - Starbucks нанимает более 10 тысяч беженцев

Фото: AmericaRU.com
Говард Шульц (Howard Schultz), председатель совета директоров и генеральный директор Starbucks, заявил, что сеть кофеен намерена нанимать беженцев на работу в магазины по всему миру. Усилия по поддержке таких людей начнут реализовываться с Соединенных Штатов, где будут нанимать преимущественно иммигрантов, которые сотрудничали с американскими властями.
Шульц, сторонник Хиллари Клинтон во время президентской гонки, решил противостоять и другим аспектами программы Трампа, включая намерение Президентам отменить закон о здравоохранение и реструктурировать торговые отношения с Мексикой. Starbucks поможет поддержка фермерам, выращивающим кофе в Мексике. Компания будет предоставлять медицинскую страховку работникам, которые подпадают под Obamacare и рискуют остаться без медобеспечения.
«Есть почти три четверти миллиона трудолюбивых людей, вносящих вклад в наши общины и нашу экономику. Все они попадают в программу защиты миграции DACA. Starbucks призывает партнеров помочь реализовать людям собственную американскую мечту», - отметил Шульц.
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