Фильм о человеке с 24 личностями удерживает американский прокат

Фото: AmericaRU.com
«Сплит» заработал во вторую неделю 36% прибыли - 26,3 миллиона долларов. Общая касса триллера достигла 78 миллионов долларов.
Премьера «Золота» с Мэтью Макконахи стала неудачной – драма собрала одну из самых низких касс в карьере актера последних лет. Дебютная мелодрама «Собачья жизнь» собрал кассу в 18,3 миллиона долларов. Прибыль фильма упала после того, как в сеть просочилось видео о жестоком обращении с животными во время съемок.
Кинопрокат «Скрытых фигур» и «Ла ла лэнда» продолжает приносить номинантам на «Оскар» дополнительные средства – их кассы перевалили за 100 миллионов долларов.
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