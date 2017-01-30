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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесФильм о человеке с 24 личностями удерживает американский прокат
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Фильм о человеке с 24 личностями удерживает американский прокат


Фильм о человеке с 24 личностями удерживает американский прокат
Фото: AmericaRU.com
В минувшие выходные первое место американского кинопроката осталось за триллером М. Найта Шьямалана (M. Night Shyamalan) «Сплит» о человеке, в котором уживается 24 личности. Фильм удерживает лидерство вторую неделю подряд.
«Сплит» заработал во вторую неделю 36% прибыли - 26,3 миллиона долларов. Общая касса триллера достигла 78 миллионов долларов.

Премьера «Золота» с Мэтью Макконахи стала неудачной – драма собрала одну из самых низких касс в карьере актера последних лет. Дебютная мелодрама «Собачья жизнь» собрал кассу в 18,3 миллиона долларов. Прибыль фильма упала после того, как в сеть просочилось видео о жестоком обращении с животными во время съемок.

Кинопрокат «Скрытых фигур» и «Ла ла лэнда» продолжает приносить номинантам на «Оскар» дополнительные средства – их кассы перевалили за 100 миллионов долларов.
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