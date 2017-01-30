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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПять американцев в костюмах животных насиловали ребенка
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Пять американцев в костюмах животных насиловали ребенка


Пять американцев в костюмах животных насиловали ребенка
Фото: AmericaRU.com
Полиция Уорминстера, штат Пенсильвания, арестовала пятого американца, который обвиняется в многократном сексуальном насилии над ребенком. Все обвиняемые во время совершения преступления были одеты в костюмы животных.

Полиция Пенсильвании сообщает, что 57-летний Кеннет Фенске (Kenneth Fenske) из Квакертауна обвиняется в том, что он насиловал 9-летнего мальчика во время вечеринок, которые он устривал в своем доме в 2009 году. Насилие над ребенком продолжалось несколько лет. Также правоохранители арестовали еще 4 участников оргий, проживающих в Пенсильвании и Вирджинии.

Отмечается, что жертва насилия связана с одним из участников «вечеринок». После того, как стали известны факты насилия, ребенок жил с бабушкой, а с недавних пор передан в приемную семью.
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