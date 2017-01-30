Обладатели зеленых карт будут проходить дополнительные проверки

Фото: AmericaRU.com
При выезде из США владельцы зеленых карт станут объектами дополнительных проверок по возвращению в Америку, заявила Джиллиан Кристенсен (Gillian Christensen), и.о. пресс-секретаря Департамента внутренней безопасности США.
Представители Департамента сообщили, что несмотря на право постоянного проживания в Америке, которое предоставляют людям зеленые карты, их владельцы подпадают под новые правила миграции, которые внедряет Дональд Трамп. Особенно это касается граждан семи мусульманских стран – для них въезд в Америку вовсе запрещен.
Чтобы пройти проверку, владельцы зеленых карт должны будут посетить посольство или консульство США в той стране, в которую они выехали. Проверку нужно пройти до приезда в Соединенные Штаты.
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