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Главная страница → Раздел: ПолитикаОбладатели зеленых карт будут проходить дополнительные проверки
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Обладатели зеленых карт будут проходить дополнительные проверки


Обладатели зеленых карт будут проходить дополнительные проверки
Фото: AmericaRU.com
Обладателям зеленых карт придется пройти дополнительные проверки правительства, сообщают представители Белого дома. Такая мера начнет работать в связи с новой политикой по вопросам миграции, проводимой Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump).

При выезде из США владельцы зеленых карт станут объектами дополнительных проверок по возвращению в Америку, заявила Джиллиан Кристенсен (Gillian Christensen), и.о. пресс-секретаря Департамента внутренней безопасности США.

Представители Департамента сообщили, что несмотря на право постоянного проживания в Америке, которое предоставляют людям зеленые карты, их владельцы подпадают под новые правила миграции, которые внедряет Дональд Трамп. Особенно это касается граждан семи мусульманских стран – для них въезд в Америку вовсе запрещен.

Чтобы пройти проверку, владельцы зеленых карт должны будут посетить посольство или консульство США в той стране, в которую они выехали. Проверку нужно пройти до приезда в Соединенные Штаты.
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