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Главная страница → Раздел: УкраинаГлавари ДНР обратились к правительству России с очередной просьбой, - ИС
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Главари «ДНР» обратились к правительству России с очередной просьбой, - ИС


Главари ДНР обратились к правительству России с очередной просьбой, - ИС
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnr-onlineru
Главари сепаратистской «ДНР» обратились к российскому правительству с просьбой предоставить городской транспорт. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В связи с критической ситуацией, которая сложилась в транспортной сфере "ДНР", руководство "министерства транспорта ДНР" обратилось к заместителю министра экономического развития РФ С.Назарову с просьбой предоставить "гуманитарную помощь" в виде техники», - рассказал Тымчук.

По его данным, помимо этого «министерство транспорта ДНР» также попросило Москву «оказать помощь в организации обучения "государственных служащих и работников транспортной сферы ДНР" на территории РФ».
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