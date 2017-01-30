Главари «ДНР» обратились к правительству России с очередной просьбой, - ИС

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnr-onlineru
«В связи с критической ситуацией, которая сложилась в транспортной сфере "ДНР", руководство "министерства транспорта ДНР" обратилось к заместителю министра экономического развития РФ С.Назарову с просьбой предоставить "гуманитарную помощь" в виде техники», - рассказал Тымчук.
По его данным, помимо этого «министерство транспорта ДНР» также попросило Москву «оказать помощь в организации обучения "государственных служащих и работников транспортной сферы ДНР" на территории РФ».
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