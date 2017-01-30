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Социологи узнали главный страх россиян


Социологи узнали главный страх россиян
Фото: AmericaRU.com
Согласно соцопросу, на сегодняшний день больше всего россияне боятся войны. Помимо этого, в РФ опасаются подорожания и исчезновения с полок магазинов привычных товаров. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Опасения россиян, связанные с международными конфликтами, а также с ростом цен, остались главными факторами, создающими наибольшее напряжение в обществе», - сообщили социологи, уточнив, что на шкале от -100 до 100 пунктов страх войны набрал у россиян 14 пунктов - на 9 пунктов меньше, чем в прошлом году.

«Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до -1 п. Меньше стали беспокоить и внутренние беспорядки, конфликты (-7 п.). За год стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи (-8 п.). Страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т.п. существенно ниже, чем по названных выше проблемам», - поделились информацией в ВЦИОМ.

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