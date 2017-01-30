Малоподвижный образ жизни связан с развитием слабоумия

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В исследовании приняли участие более 1600 взрослых в возрасте от 65 лет и старше. Ученые обнаружили, что те, кто вел малоподвижный образ жизни, имеют такой же риск развития слабоумия, как и те, у кого есть мутация гена аполипопротеина Е. Мутация гена аполипопротеина Е (APOE) повышает риск развития слабоумия. И наоборот, участники, которые занимались физической активностью, имели более низкую вероятность развития слабоумия, чем те, кто этого не делал.
"Малоподвижный образ жизни может полностью сводить к нулю защитные эффекты здорового набора генов", - говорит ведущий исследователь Дженнифер Хейц (Jennifer Heisz), доцент кафедры кинезиологии Университета Макмастера в Гамильтоне, Онтарио. Тем не менее, исследование не доказывает, что недостаток физической активности является причиной слабоумия.
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