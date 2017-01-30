Трамп: New York Times издает "поддельные новости"

Фото: AmericaRU.com
Он заявил, что New York Times и Washington Post издают "поддельные новости", а статьи издательств - лживые и злобные. "Неудачливая New York Times была неправа относительно меня с самого начала. Она напечатала, что я проиграю предварительные выборы, а затем и всеобщие. Поддельные новости!" – написал Трамп в Твиттере.
"Статьи обо мне в The New York Times и в Washington Post были настолько лживыми и злобными, что они были вынуждены извиняться перед своими подписчиками и читателями. Их отношение ко мне было неправильным с самого начала, и оно продолжает таким оставаться. Они не изменят свой курс. Нечестно", - написал он несколько минут спустя, а его пост содержал пару орфографических ошибок.
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