Трамп: New York Times издает "поддельные новости"

30 января 2017 года, 11:00

Фото: AmericaRU.com

Президент Дональд Трамп (Donald Trump) раскритиковал издания New York Times и Washington Post за поддельные новости, продолжая свои многолетние нападения на СМИ.Он заявил, что New York Times и Washington Post издают "поддельные новости", а статьи издательств - лживые и злобные. "Неудачливая New York Times была неправа относительно меня с самого начала. Она напечатала, что я проиграю предварительные выборы, а затем и всеобщие. Поддельные новости!" – написал Трамп в Твиттере."Статьи обо мне в The New York Times и в Washington Post были настолько лживыми и злобными, что они были вынуждены извиняться перед своими подписчиками и читателями. Их отношение ко мне было неправильным с самого начала, и оно продолжает таким оставаться. Они не изменят свой курс. Нечестно", - написал он несколько минут спустя, а его пост содержал пару орфографических ошибок.