Судья заблокировала указ Трампа об иммигрантах на фоне протестов

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Постановление судьи блокировало часть действий президента, препятствуя депортации некоторых прибывших. Судья Энн Доннели (Ann Donnelly) сообщила, что в стране могут находиться граждане из семи исламских государств, которые уже находятся на территории страны или находятся на пути в США, а также те, кто имеют действительные визы.
Ранее Трамп закрыл границу для беженцев со всего мира. Он подписал указ, согласно которому бегущим от военного конфликта в Сирии на неопределенное время заблокировали въезд в Соединенные Штаты. Кроме того, документ временно приостанавливает иммиграцию из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Данное распоряжение вызвало протесты по всей стране.
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