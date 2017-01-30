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Главная страница → Раздел: ПолитикаСудья заблокировала указ Трампа об иммигрантах на фоне протестов
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Судья заблокировала указ Трампа об иммигрантах на фоне протестов


Судья заблокировала указ Трампа об иммигрантах на фоне протестов
Фото: AmericaRU.com
Федеральный судья Бруклина пришла на помощь десяткам беженцев и другим лицам, которых задержали в аэропортах по всей территории Соединенных Штатов после того, как президент Дональд Трамп (Donald Trump) подписал приказ, запрещающий незаконным иммигрантам въезд в страну.

Постановление судьи блокировало часть действий президента, препятствуя депортации некоторых прибывших. Судья Энн Доннели (Ann Donnelly) сообщила, что в стране могут находиться граждане из семи исламских государств, которые уже находятся на территории страны или находятся на пути в США, а также те, кто имеют действительные визы.

Ранее Трамп закрыл границу для беженцев со всего мира. Он подписал указ, согласно которому бегущим от военного конфликта в Сирии на неопределенное время заблокировали въезд в Соединенные Штаты. Кроме того, документ временно приостанавливает иммиграцию из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Данное распоряжение вызвало протесты по всей стране.
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