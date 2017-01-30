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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеДепрессия вредит здоровью сердца и уровню холестерина
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Депрессия вредит здоровью сердца и уровню холестерина


Депрессия вредит здоровью сердца и уровню холестерина
Фото: AmericaRU.com
Когда вы думаете о сердечных приступах, то, вероятно, предполагаете, что их наиболее распространенными причинами являются курение, высокий уровень холестерина или ожирение. И маловероятно, что вы подумаете о проблемах психического здоровья.

Новое исследование предполагает, что депрессия представляет столь же высокий риск для здоровья вашего сердца, как и более широко известные факторы развития. Ученые проанализировали данные 3428 человек в возрасте от 45 до 74 лет. Они выяснили, что в течение 10-летнего эксперимента участники довольно часто умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, риск смерти также был связан с классическими факторами риска развития болезни сердца: ожирение, высокий уровень холестерина, диабет, высокое кровяное давление и курение.

Специалисты медицинского центра Интермаунтайн при Институте сердца в Солт-Лейк-Сити выявили, что 15 процентов респондентов, скончавшихся от сердечно-сосудистых заболеваний, страдали депрессией, от 8 до 21 процента - ожирением и высоким уровнем холестерина, а от 5 до 8 процентов - диабетом. Кроме того, от 17 до 20 процентов умерших участников курили, а от 30 до 34 процентов имели высокое кровяное давление. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Atherosclerosis».
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