Жительница Нью-Джерси бросила 5-летнего ребенка под поезд

30 января 2017 года, 10:04

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108979

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Джерси арестовали женщину, которая взяла чужого ребенка и толкнула его под приближающийся поезд.По словам свидетелей происшествия, 20-летняя Отумн Матачиера (Autumn Matacchiera) неожиданно схватила девочку, которая стояла на станции рядом с матерью и бросила ее на рельсы. К счастью машинист приближающегося поезда успел вовремя нажать на тормоза. Инцидент произошел на станции города Берлингтон-Сити, штат Нью-Джерси.Как сообщают стражи порядка, Матачиера не знала ни ребенка, ни ее родителей. Медики обработали девочке порезы и ушибы и отпустили домой. Матачиера обвиняется в покушении на убийство и была доставлена в медицинский центр Лурде для проведения психиатрической экспертизы. На своей странице в социальных сетях она не скрывала того, что страдает от психических расстройств, в том числе расстройства аутистического спектра, биполярного расстройства и тревожного расстройства.