Жительница Нью-Джерси бросила 5-летнего ребенка под поезд

Фото: AmericaRU.com
По словам свидетелей происшествия, 20-летняя Отумн Матачиера (Autumn Matacchiera) неожиданно схватила девочку, которая стояла на станции рядом с матерью и бросила ее на рельсы. К счастью машинист приближающегося поезда успел вовремя нажать на тормоза. Инцидент произошел на станции города Берлингтон-Сити, штат Нью-Джерси.
Как сообщают стражи порядка, Матачиера не знала ни ребенка, ни ее родителей. Медики обработали девочке порезы и ушибы и отпустили домой. Матачиера обвиняется в покушении на убийство и была доставлена в медицинский центр Лурде для проведения психиатрической экспертизы. На своей странице в социальных сетях она не скрывала того, что страдает от психических расстройств, в том числе расстройства аутистического спектра, биполярного расстройства и тревожного расстройства.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Кот просидел несколько недель под капотом автомобиля и едва не погиб в дороге →
- Малия Обама присоединилась к протесту против строительства нефтепровода в Дакоте во время кинофестиваля в Санденсе →
- Житель Вустера напал на мусульманку, сотрудницу авиакомпании →
- Цукерберг защищает иммигрантов, которым угрожает указ Трампа →
- В Чикаго в результате стрельбы возле мемориала 6 человек получили ранения →
- Самые красивые телефоны не в башне Трампа, а в Белом доме →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108979
http://www.americaru.com/news/108979