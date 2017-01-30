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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖительница Нью-Джерси бросила 5-летнего ребенка под поезд
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Жительница Нью-Джерси бросила 5-летнего ребенка под поезд


Жительница Нью-Джерси бросила 5-летнего ребенка под поезд
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Нью-Джерси арестовали женщину, которая взяла чужого ребенка и толкнула его под приближающийся поезд.

По словам свидетелей происшествия, 20-летняя Отумн Матачиера (Autumn Matacchiera) неожиданно схватила девочку, которая стояла на станции рядом с матерью и бросила ее на рельсы. К счастью машинист приближающегося поезда успел вовремя нажать на тормоза. Инцидент произошел на станции города Берлингтон-Сити, штат Нью-Джерси.

Как сообщают стражи порядка, Матачиера не знала ни ребенка, ни ее родителей. Медики обработали девочке порезы и ушибы и отпустили домой. Матачиера обвиняется в покушении на убийство и была доставлена в медицинский центр Лурде для проведения психиатрической экспертизы. На своей странице в социальных сетях она не скрывала того, что страдает от психических расстройств, в том числе расстройства аутистического спектра, биполярного расстройства и тревожного расстройства.
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