В Украине боевик «ДНР» застрял в окне при ограблении

Фото: AmericaRU.com
«Грабя квартиру своей знакомой, он (53-летний мужчина) застрял в оконной решетке. Полицейские задержали злоумышленника и начали проверять его на причастность к аналогичным правонарушениям. Кроме того, что он уже имел не одну судимость и совершил сразу три кражи, «всплыл на поверхность» другой этап его преступной биографии. Полицейские установили, что именно этот краматорчанин в 2014 году присоединился к террористам и осуществлял контрольно-пропускной режим на блокпосте», - рассказали полицейские, уточнив, что у боевиков мужчина хотел заработать денег, а также получить убежище, так как не имел мета проживания. Покинул ряды сепаратистов он добровольно.
В отношении грабителя-неудачника было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминировали не только ограбление, но и участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
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