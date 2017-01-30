В результате перестрелки в мечети Квебека погибли шестеро человек

Фото: AmericaRU.com
По данным полиции, два стрелка открыли огонь в Исламском культурном центре, где в 8 часов вечера около 40 человек собрались для вечерней молитвы. На пресс-конференции представитель полиции не сообщил никаких подробностей о подозреваемых, заявив, что расследование только началось.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Justin Trudeau) назвал нападение актом терроризма. "Мы осуждаем это террористическое нападение на мусульман. Мучительно видеть такое бессмысленное насилие. Этнокультурные различия – это наша сила, и религиозная толерантность имеет большое значение для канадцев", - сказал он.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Социологи узнали главный страх россиян →
- В московском метро женщина бросилась с ребёнком под поезд →
- В Белом доме намекнули, на что Трамп готов обменять санкции против России →
- Мэй посоветовала американцам относиться к Путину с недоверием →
- В Пентагоне обеспокоены из-за появления в России оружия, способного уничтожать спутники →
- Трамп регистрирует в России бренд «Keep America Great!» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108975
http://www.americaru.com/news/108975