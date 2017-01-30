В результате перестрелки в мечети Квебека погибли шестеро человек

30 января 2017 года, 09:47

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов Квебека арестовали двоих подозреваемых в нападении на мечеть. В результате инцидента погибли шестеро человек. Кроме того, восемь человек получили ранения.По данным полиции, два стрелка открыли огонь в Исламском культурном центре, где в 8 часов вечера около 40 человек собрались для вечерней молитвы. На пресс-конференции представитель полиции не сообщил никаких подробностей о подозреваемых, заявив, что расследование только началось.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Justin Trudeau) назвал нападение актом терроризма. "Мы осуждаем это террористическое нападение на мусульман. Мучительно видеть такое бессмысленное насилие. Этнокультурные различия – это наша сила, и религиозная толерантность имеет большое значение для канадцев", - сказал он.