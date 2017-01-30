Под Авдеевкой боевики пошли в бой. Потери несут обе стороны

Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
«Противник взбешен большими потерями и делает все, что выбить наши подразделения вблизи ясиноватской развязки и промзоны. Крупные силы артиллерии 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск бьют по украинской обороне… Российское командование намерено любой ценой сохранить угрозу Авдеевке. Никакие инспекции ОБСЕ снизить накал сражения не могут. По данным с передовой, подразделения российских наемников также ввели в бой танки», - рассказал журналист, уточнив, что бои ведутся на подконтрольной Киеву территории.
Он также заверил, что обороняющая данные позиции 72-я механизированная бригада ВС Украины «не отступает ни на шаг… командование сохраняет твердое управление боем, идет активная и эффективная ответная работа украинской артиллерии».
Отметим, что по последним данным, в результате боёв в районе Авдеевки погибли 3 украинских военнослужащих, ещё 1 боец получил ранение.
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