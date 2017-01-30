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В московском метро женщина бросилась с ребёнком под поезд


В московском метро женщина бросилась с ребёнком под поезд
Фото: AmericaRU.com
В столице России женщина попыталась убить себя и свою 10-летнюю дочь, бросившись с ней под поезд метро. Об этом сообщил агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу московского метрополитена.

«По записям камер видеонаблюдения установлено, что женщина сама с ребенком бросилась под поезд. Несмотря на экстренное торможение, которое предпринял машинист, состав наехал на потерпевших. Пострадавшими оказались москвичка 1974 года рождения и ее 10-летняя дочь», - рассказала в ведомстве, уточнив, что обе в результате инцидента выжили, хотя и были сильно травмированы.

«В тяжелом состоянии они госпитализированы, ребенка в больницу доставил санитарный вертолет», - сообщили представители метрополитена.

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