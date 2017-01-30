Впервые со времён холодной войны эсминец ВМС Великобритании провёл спецоперацию в Черном море

Фото: AmericaRU.com / royalnavy.mod.uk
По данным журналистов, HMS Diamond доставит целевую группу НАТО для защиты 650 британских, участвующих в неких «тайных учениях» на территории Украины.
В Минобороны Великобритании отправку эсминца в Черное море назвали «четким сигналом» Москве о том, что они привержены защите демократии, а также поддержке Украины.
Стоит отметить, что HMS Diamond – это высокотехнологичный военный корабль, введённый в эксплуатацию всего 6 лет назад. Он оснащён современным 20-мм зенитно-артиллерийским комплексом «Phalanx», способным поражать летательные объекты противника на высоте в 1,4 тысячу метров.
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