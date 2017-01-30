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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Москве погиб бывший главарь ЛНР Болотов
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В Москве погиб бывший главарь «ЛНР» Болотов


В Москве погиб бывший главарь ЛНР Болотов
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Продолжают при загадочных обстоятельствах погибать высокопоставленные лица сепаратистских «республик» Донбасса. В столице России скончался 47-летний Валерий Болотов, ранее возглавлявший «ЛНР». Информацию подтвердили представители «республики».

СМИ утверждают, что Болотов скончался в пятницу, 27 января, в собственной квартире в Москве. Указывается, что 47-летний сепаратист погиб от сердечного приступа.

В «ЛНР» о кончине Болотова отозвались весьма прохладно. Сепаратисты назвали его смерть «тяжелой утратой для его родных» и добавили, что он «стоял у истоков создания» непризнанной «республики».

Сам Болотов родом из российского Таганрога. Он непосредственно участвовал в захвате украинского Луганска. Уже в апреле 2014 года был назначен главарём «ЛНР». Руководил «республикой» он недолго. В августе того же года его сменил Игорь Плотницкий, возглавляющий «республику» по сей день.

Одно из последних своих интервью Болотов дал российскому агентству Росбалт. В нём он жестко раскритиковал Плотницкого, а также заявил, что лишился поста главаря «ЛНР» в результате заговора.

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