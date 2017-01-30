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В Белом доме намекнули, на что Трамп готов обменять санкции против России


В Белом доме намекнули, на что Трамп готов обменять санкции против России
Фото: AmericaRU.com
В эту субботу состоялся первый телефонный разговор нового президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. По всей видимости, лидеры не обсуждали судьбу антироссийских санкций, но, тем не менее, остались довольны беседой. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передаёт ТАСС.

«Никаких решений по санкциям не было. На самом деле это не было предметом обсуждения во время телефонного разговора», - заявил американец, уточнив, что Трамп ещё не принял никаких решений по поводу санкций.

Однако Спенсер намекнул, что ограничения с РФ могут быть сняты Трампом в обмен на уступки по Сирии. «Мы рассчитываем на взаимодействие с ними в борьбе против ИГ, в особенности, в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо… Если мы сможем разработать план или сотрудничать с ними для победы над ИГ, то мы намерены это сделать», - сообщил пресс-секретарь Белого дома.

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