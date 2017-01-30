В Белом доме намекнули, на что Трамп готов обменять санкции против России

Фото: AmericaRU.com
«Никаких решений по санкциям не было. На самом деле это не было предметом обсуждения во время телефонного разговора», - заявил американец, уточнив, что Трамп ещё не принял никаких решений по поводу санкций.
Однако Спенсер намекнул, что ограничения с РФ могут быть сняты Трампом в обмен на уступки по Сирии. «Мы рассчитываем на взаимодействие с ними в борьбе против ИГ, в особенности, в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо… Если мы сможем разработать план или сотрудничать с ними для победы над ИГ, то мы намерены это сделать», - сообщил пресс-секретарь Белого дома.
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