Наскальная живопись возрастом 38 лет может рассказать о жизни ранних людей

29 января 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Ученые нашли образец наскальной живописи возрастом порядка 38 тысяч лет. В пещере долины Везере во Франции изображена дикая корова, окруженная рядом точек. Эта находка может рассказать многое о жизни людей в то время.«Открытие проливает новый свет на подробности развития людей и создание наскальной живописи по всей Европе – во время, когда первые современные люди только пришли в регион и рассредоточились на запад и север», - отмечает Рэндалл Уайт (Randall White), антрополог из Нью-Йоркского университета, который возглавлял раскопки в долине Везере.Живопись относится к ориньякской культуре, которая существовала в период 43-33 тысяч лет назад. После прибытия из Африки, группы современных людей поселились в Западной и Центральной Европе, показывая широкую общность в графическом выражении.