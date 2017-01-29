Выпущен смартфон, который можно мыть водой с мылом

29 января 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

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Kyocera Corporation объявила о выпуске новой модели смартфона Rafre, который можно будет не только мочить водой, но и намыливать моющими средствами для тела.Продукт является преемником оригинального DIGNO Rafre, который был запущен в декабре 2015 года в качестве модели, стойкой к мылу для рук. Вторая серия таких смартфонов может безвредно переносить любые средства гигиены тела. Пользователи могут брать с собой смартфон в горячий душ и касаться сенсорного экрана мыльными руками.Кроме того, новый телефон оснащен специальным приложением для приготовления пищи, которое позволяет пользователям просматривать рецепты, установить таймеры и отвечать на звонки через жесты рук, без необходимости прикасаться к дисплею.Продукт будет доступен с марта 2017 года в Японии, с середины года – в мире. Он будет произведен в трех цветовых решениях: бледно-розовом, прозрачно-белом и светло-голубом.