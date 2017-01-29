Выпущен смартфон, который можно мыть водой с мылом

Фото: AmericaRU.com
Продукт является преемником оригинального DIGNO Rafre, который был запущен в декабре 2015 года в качестве модели, стойкой к мылу для рук. Вторая серия таких смартфонов может безвредно переносить любые средства гигиены тела. Пользователи могут брать с собой смартфон в горячий душ и касаться сенсорного экрана мыльными руками.
Кроме того, новый телефон оснащен специальным приложением для приготовления пищи, которое позволяет пользователям просматривать рецепты, установить таймеры и отвечать на звонки через жесты рук, без необходимости прикасаться к дисплею.
Продукт будет доступен с марта 2017 года в Японии, с середины года – в мире. Он будет произведен в трех цветовых решениях: бледно-розовом, прозрачно-белом и светло-голубом.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Tesla судится с руководителем отдела автопилотов за кражу секретов компании →
- В магазинах Starbucks огромные очереди. Но продажи остаются слабыми →
- В 2016 году Google заблокировал 1,7 миллиардов объявлений →
- В McDonald's можно получить бесплатную бутылку соуса Big Mac →
- Когда не стоит слушать начальника? →
- Вакансии, которые позволят заработать от 85 тысяч долларов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108961
http://www.americaru.com/news/108961