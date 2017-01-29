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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЛа ла лэнд получил главный приз Гильдии продюсеров США
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«Ла ла лэнд» получил главный приз Гильдии продюсеров США


Ла ла лэнд получил главный приз Гильдии продюсеров США
Фото: AmericaRU.com
Еще один приз получила мелодрама «Ла ла лэнд», что еще больше увеличило шансы фильма на «Оскар». Музыкальный фильм стал обладателем главного приза Гильдии продюсеров США. Награждение состоялось в отеле Hilton в Беверли-Хиллз.

«Ла ла лэнд» обошел в главной номинации такие фильмы, как «Прибытие», Дэдпул», «Ограды», «Манчестер у моря» и «По соображениям совести». Лучшим сериалом, по мнению продюсеров, стал проект NetFlix «Странные дела». Лучшим документальным фильмом стал «Оу Джей. Сделано в Америке». Лучший анимационный фильм – «Зверополис».

Фильм «Ла ла лэнд» студии Lionsgate собрал более 200 миллионов долларов по всему миру, выиграл семь «Золотых глобусов» и получил рекордные 14 номинаций на премию «Оскар».
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