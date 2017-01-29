«Ла ла лэнд» получил главный приз Гильдии продюсеров США

29 января 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Еще один приз получила мелодрама «Ла ла лэнд», что еще больше увеличило шансы фильма на «Оскар». Музыкальный фильм стал обладателем главного приза Гильдии продюсеров США. Награждение состоялось в отеле Hilton в Беверли-Хиллз.«Ла ла лэнд» обошел в главной номинации такие фильмы, как «Прибытие», Дэдпул», «Ограды», «Манчестер у моря» и «По соображениям совести». Лучшим сериалом, по мнению продюсеров, стал проект NetFlix «Странные дела». Лучшим документальным фильмом стал «Оу Джей. Сделано в Америке». Лучший анимационный фильм – «Зверополис».Фильм «Ла ла лэнд» студии Lionsgate собрал более 200 миллионов долларов по всему миру, выиграл семь «Золотых глобусов» и получил рекордные 14 номинаций на премию «Оскар».