«Ла ла лэнд» получил главный приз Гильдии продюсеров США

Фото: AmericaRU.com
«Ла ла лэнд» обошел в главной номинации такие фильмы, как «Прибытие», Дэдпул», «Ограды», «Манчестер у моря» и «По соображениям совести». Лучшим сериалом, по мнению продюсеров, стал проект NetFlix «Странные дела». Лучшим документальным фильмом стал «Оу Джей. Сделано в Америке». Лучший анимационный фильм – «Зверополис».
Фильм «Ла ла лэнд» студии Lionsgate собрал более 200 миллионов долларов по всему миру, выиграл семь «Золотых глобусов» и получил рекордные 14 номинаций на премию «Оскар».
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