Кот просидел несколько недель под капотом автомобиля и едва не погиб в дороге

Фото: AmericaRU.com
Две недели назад Хуанг решил кастрировать своего кота. Пока хозяин подыскивал ветеринара, кот сбежал. Несколько недель Хуанг не мог найти своего питомца. После путешествия в северную часть штата Нью-Йорка семья Хуанга услышала мяуканье под капотом. Когда люди открыли отсек двигателя в машине, то обнаружили застрявшего там Гамбо.
Спасатели из округа Уоррен получили звонок с просьбой спасти кота из машины, которая находилась в Квинсберри. Представитель спасательной службы Джим Фитцджеральд считает, что кот пробрался к двигателю через заднюю часть блока и не смог выбраться обратно.
Операция по спасению Гамбо длилась больше 20 минут. Фицджеральду с трудом удалось вытащить животное целым и невредимым. Кот был вялым и истощенным.
Хуангу удалось выходить питомца. Теперь он во время прогулок на улицу или визита к ветеринару надевает на Гамбо ошейник с поводком.
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