Кот просидел несколько недель под капотом автомобиля и едва не погиб в дороге

29 января 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com

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Кот из Бруклина провел несколько недель под капотом машины своего хозяина. Он использовал одну из своих девяти жизней для выживания во время 30-километровой поездки по снегу. В пятницу вечером кот Гамбо, наконец, воссоединился со своим хозяином Рейвеном Хуангом (Raven Huang).Две недели назад Хуанг решил кастрировать своего кота. Пока хозяин подыскивал ветеринара, кот сбежал. Несколько недель Хуанг не мог найти своего питомца. После путешествия в северную часть штата Нью-Йорка семья Хуанга услышала мяуканье под капотом. Когда люди открыли отсек двигателя в машине, то обнаружили застрявшего там Гамбо.Спасатели из округа Уоррен получили звонок с просьбой спасти кота из машины, которая находилась в Квинсберри. Представитель спасательной службы Джим Фитцджеральд считает, что кот пробрался к двигателю через заднюю часть блока и не смог выбраться обратно.Операция по спасению Гамбо длилась больше 20 минут. Фицджеральду с трудом удалось вытащить животное целым и невредимым. Кот был вялым и истощенным.Хуангу удалось выходить питомца. Теперь он во время прогулок на улицу или визита к ветеринару надевает на Гамбо ошейник с поводком.