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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМалия Обама присоединилась к протесту против строительства нефтепровода в Дакоте во время кинофестиваля в Санденсе
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Малия Обама присоединилась к протесту против строительства нефтепровода в Дакоте во время кинофестиваля в Санденсе


Малия Обама присоединилась к протесту против строительства нефтепровода в Дакоте во время кинофестиваля в Санденсе
Фото: AmericaRU.com
Дочь бывшего Президента США Барака Обамы Малия (Malia Obama) была замечена среди участников протеста против строительства трубопровода в Северной Дакоте. Акция протеста прошла во время кинофестиваля Санденс в Парк-Сити, штат Юта.

Голливудская актриса Шейли Вудли (Shailene Woodley), которая участвует в протесте в течение нескольких месяцев, поблагодарила Малию за поддержку акции. «Было удивительно видеть Малию во время события, которое мы организовали вместе с главой лагеря Стэндин Рок Дэейвом Арчамболтом, - отметила Вудли. – Это показывает ее как сильного человека, который готов отстаивать демократию, потому что она хочет, а не потому что обязывает ее имя».

Малия, старшая дочь Барака и Мишель Обамы, встала плечом к плечом со звездами во время демонстрации фильмов на Санденсе. Протест усилился после того, как новый Президент Дональд Трамп подписал меморандум о продолжении строительства нефтепровода Keystone XL в Дакоте.

Этот трубопровод должен пройти через несколько штатов, включая Дакоту и Небраску, где находятся земли заповедников и индейские резервации. Тысячи американцев поддержали протесты местных жителей против создания объекта, поскольку это грозит загрязнением окружающей среды, разрушением индейских святынь и исторических мест.
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