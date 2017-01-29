Малия Обама присоединилась к протесту против строительства нефтепровода в Дакоте во время кинофестиваля в Санденсе

29 января 2017 года, 11:45

Фото: AmericaRU.com

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Дочь бывшего Президента США Барака Обамы Малия (Malia Obama) была замечена среди участников протеста против строительства трубопровода в Северной Дакоте. Акция протеста прошла во время кинофестиваля Санденс в Парк-Сити, штат Юта.Голливудская актриса Шейли Вудли (Shailene Woodley), которая участвует в протесте в течение нескольких месяцев, поблагодарила Малию за поддержку акции. «Было удивительно видеть Малию во время события, которое мы организовали вместе с главой лагеря Стэндин Рок Дэейвом Арчамболтом, - отметила Вудли. – Это показывает ее как сильного человека, который готов отстаивать демократию, потому что она хочет, а не потому что обязывает ее имя».Малия, старшая дочь Барака и Мишель Обамы, встала плечом к плечом со звездами во время демонстрации фильмов на Санденсе. Протест усилился после того, как новый Президент Дональд Трамп подписал меморандум о продолжении строительства нефтепровода Keystone XL в Дакоте.Этот трубопровод должен пройти через несколько штатов, включая Дакоту и Небраску, где находятся земли заповедников и индейские резервации. Тысячи американцев поддержали протесты местных жителей против создания объекта, поскольку это грозит загрязнением окружающей среды, разрушением индейских святынь и исторических мест.