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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖитель Вустера напал на мусульманку, сотрудницу авиакомпании
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Житель Вустера напал на мусульманку, сотрудницу авиакомпании


Житель Вустера напал на мусульманку, сотрудницу авиакомпании
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 57-летнего жителя Вустера, который обвиняется в совершении преступления на почве ненависти.

По словам окружного прокурора Ричарда Брауна (Richard Brown), мужчина напал на мусульманку, сотрудницу авиакомпании, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Робин Роудс (Robin Rhodes) приблизился к сотруднице авиакомпании Delta, которая была одета в хиджаб и сидела в своем кабинете в Терминале 2, и начал бить ее. Если его признают виновным, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как рассказала Рабия Хан (Rabeeya Khan), Родос, который прибыл из Арубы и ожидал рейс в Массачусетс, подошел к двери ее кабинета и начал изводить. Не подбирая выражений, он спросил: «Вы спите? Молитесь? Что вы делаете?». Затем он несколько раз ударил женщину, но ей удалось убежать от него к стойке регистрации багажа. Но и там Родос устроил представление: встал на колени и поклонился, как это обычно делают мусульмане. «Ислам, ИГИЛ, Трамп здесь! Он избавится от всех вас. Вы можете спросить в Германии, Бельгии и Франции о таких людях. Вы увидите, что произойдет!», - сказал он.
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