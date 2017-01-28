Может ли кровяное давление матери повлиять на пол ребенка?

28 января 2017 года, 19:49

Фото: AmericaRU.com

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Способность предсказать пол ребенка на ранних сроках беременности или даже повлиять на него при употреблении определенных продуктов в рационе давно была предметом дискуссий. Новое исследование показало, что есть еще один физиологический фактор, влияющий на пол ребенка.В эксперименте приняли участие 1411 женщин. Ученые больницы Маунт-Синай обнаружили, что на пол будущего ребенка влияет показатель верхнего артериального давления матери накануне наступления беременности и в момент зачатия. Систолическое артериальное давление было почти на 3 мм рт. ст. выше у женщин, которые родили сына. У женщин, родивших дочерей, среднее систолическое кровяное давление накануне зачатия составляло 103,3 мм рт. ст., а у женщин, родивших сыновей – 106 мм рт. ст.. Кроме того, если до беременности верхнее давление матери было 123 мм рт. ст., то шанс родить мальчика возрастал в 1,5 раза.