Может ли кровяное давление матери повлиять на пол ребенка?

Фото: AmericaRU.com
В эксперименте приняли участие 1411 женщин. Ученые больницы Маунт-Синай обнаружили, что на пол будущего ребенка влияет показатель верхнего артериального давления матери накануне наступления беременности и в момент зачатия. Систолическое артериальное давление было почти на 3 мм рт. ст. выше у женщин, которые родили сына. У женщин, родивших дочерей, среднее систолическое кровяное давление накануне зачатия составляло 103,3 мм рт. ст., а у женщин, родивших сыновей – 106 мм рт. ст.. Кроме того, если до беременности верхнее давление матери было 123 мм рт. ст., то шанс родить мальчика возрастал в 1,5 раза.
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