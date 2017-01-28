Изменение климата может увеличить уровни метилртути в морской жизни

28 января 2017 года, 19:23

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108949

Загрязнение прибрежных вод в результате изменения климата может резко увеличить уровни нейротоксичной ртути в морской жизни, заражая запасы продовольствия.К 2100 году во многих прибрежных районах изменение характера распределения осадков может увеличить количество воды с органическими остатками и растворенными частицами на 10-40 процентов. Материал может загрязнить воду, разрушить морскую экосистему и сдвинуть баланс микробов в основании пищевой цепи.По словам специалистов Университета Умео в Швеции, это нарушение может привести к увеличению концентрации метилртути у зоопланктона, по меньшей мере, вдвое, а она, в свою очередь, может отразиться на рыбе, которую вылавливают люди. Человеком усваивается даже небольшое количество метилртути, что может вызвать врожденные дефекты и повреждения почек.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science Advances».