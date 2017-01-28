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Главная страница → Раздел: ПрогрессИзменение климата может увеличить уровни метилртути в морской жизни
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Изменение климата может увеличить уровни метилртути в морской жизни


Изменение климата может увеличить уровни метилртути в морской жизни
Фото: AmericaRU.com
Загрязнение прибрежных вод в результате изменения климата может резко увеличить уровни нейротоксичной ртути в морской жизни, заражая запасы продовольствия.

К 2100 году во многих прибрежных районах изменение характера распределения осадков может увеличить количество воды с органическими остатками и растворенными частицами на 10-40 процентов. Материал может загрязнить воду, разрушить морскую экосистему и сдвинуть баланс микробов в основании пищевой цепи.

По словам специалистов Университета Умео в Швеции, это нарушение может привести к увеличению концентрации метилртути у зоопланктона, по меньшей мере, вдвое, а она, в свою очередь, может отразиться на рыбе, которую вылавливают люди. Человеком усваивается даже небольшое количество метилртути, что может вызвать врожденные дефекты и повреждения почек.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science Advances».
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