ЛСД показало, что музыка значит для нас

28 января 2017 года, 18:55

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование швейцарских ученых нашло ключ к разгадке того, почему музыка, которую мы слышим, содержит в себе особый смысл. В ходе эксперимента исследователи попросили людей принять диэтиламид лизергиновой кислоты, известный как ЛСД.Они смогли определить, как мозг испытуемых придавал смысл конкретным факторам, таким как песни, в их окружении. Оказывается, что за придание смысла отвечают определенные участки мозга, которые предыдущие исследования связали с чувством собственного достоинства. «Мы обнаружили, какие клетки, химические вещества и регионы мозга участвуют при восприятии окружающей среды и оценке ее как значимой и актуальной. ЛСД воздействует на нейроны в коре на границе полушарий мозга, которая управляет человеческим самосознанием. Сбои в работе цепи нейронов приводят к развитию шизофрении и прочих психических расстройств», - сказал соавтор исследования Кетрин Преллер (Katrin Preller), психолог и нейробиолог больницы при Цюрихском университете психиатрии в Швейцарии.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Current Biology».