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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЦукерберг защищает иммигрантов, которым угрожает указ Трампа
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Цукерберг защищает иммигрантов, которым угрожает указ Трампа


Цукерберг защищает иммигрантов, которым угрожает указ Трампа
Фото: AmericaRU.com
Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) раскритиковал новый указ Дональда Трампа (Donald Trump), согласно которому временно приостанавливается прием беженцев и иммигрантов из мусульманских стран. Генеральный директор Facebook заявил, что президент демонизирует иммигрантов.

«Как многие из нас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом. Нам следует позаботиться о безопасности страны, но при этом надо сосредоточивать свое внимание на тех, кто на самом деле представляет угрозу. Сосредоточение внимания сотрудников правоохранительных органов не только на тех, кто представляет реальную угрозу, не сделает Америку более безопасной, так как отвлечет на себя лишние ресурсы и заставит миллионы людей без документов жить в страхе депортации. Мы также должны открыть двери беженцам и тем, кто нуждается в помощи», - написал Цукерберг.
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