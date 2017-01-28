Британский актер Джон Херт умер на 78-году жизни

28 января 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

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Джон Херт (John Hurt), сыгравший десятки ролей, от Шекспира до научной фантастики, скончался в возрасте 77 лет. Представитель британского актера, Чарльз Макдональд (Charles McDonald), подтвердил смерть Херта.У Херта в июне 2015 года диагностировали рак поджелудочной железы. Тогда актер заявил, что он и его врачи оптимистичны по поводу благополучного исхода. Позже стало известно, что лечение прошло успешно.Херт начал карьеру с театра, и в 1966 году привлек внимание, сыграв в фильме «Человек на все времена». После он долгое время работал на телевидении. Дважды номинировался на премию Оскар, за «Полуночный экспресс» и за роль Джона Меррика в «Человеке-слоне». В «Гарри Поттере» он сыграл роль мастера волшебных палочек, а в «Чужом» - Кейна. Также он известен такими картинами как «V — значит вендетта», «Хеллбой», «Геракл», «Тарзан. Легенда».