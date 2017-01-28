Mишу Бартон выписали из больницы после употребления наркотиков на вечеринке

Фото: AmericaRU.com
«Вечером 25-го января я праздновала с друзьями свой день рождения. Выпивая алкогольные напитки, я понимала, что с моим поведением что-то не так. В течение нескольких часов оно становилось все более неадекватным. Я добровольно согласилась на получение медицинской помощи», - рассказала Бартон. Она призналась, что медики сообщили ей, что в крови актрисы находился гаммагидроксибутират.
Бартон провела в больнице ночь, и в настоящее время с ее состоянием все в порядке. «Я хотела бы выразить большую благодарность и признательность докторам за их профессионализм и заботу. Это урок для всех молодых женщин», - сказала она.
В четверг соседи пожаловались в полицию на неадекватное поведение Бартон. Когда стражи порядка приехали на место вызова, то обнаружили, что актриса была одета в широкую рубашку с галстуком на шее. Она называла свою мать ведьмой, бормотала непонятные фразы и кричала, что чувствует, что все кончено.
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