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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесMишу Бартон выписали из больницы после употребления наркотиков на вечеринке
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Mишу Бартон выписали из больницы после употребления наркотиков на вечеринке


Mишу Бартон выписали из больницы после употребления наркотиков на вечеринке
Фото: AmericaRU.com
Миша Бартон (Mischa Barton) рассказала причину, почему она недавно была госпитализирована в больницу. Звезда «Одиноких сердец» призналась поклонникам, что приняла гаммагидроксибутират, так называемый «наркотик для изнасилования».

«Вечером 25-го января я праздновала с друзьями свой день рождения. Выпивая алкогольные напитки, я понимала, что с моим поведением что-то не так. В течение нескольких часов оно становилось все более неадекватным. Я добровольно согласилась на получение медицинской помощи», - рассказала Бартон. Она призналась, что медики сообщили ей, что в крови актрисы находился гаммагидроксибутират.

Бартон провела в больнице ночь, и в настоящее время с ее состоянием все в порядке. «Я хотела бы выразить большую благодарность и признательность докторам за их профессионализм и заботу. Это урок для всех молодых женщин», - сказала она.

В четверг соседи пожаловались в полицию на неадекватное поведение Бартон. Когда стражи порядка приехали на место вызова, то обнаружили, что актриса была одета в широкую рубашку с галстуком на шее. Она называла свою мать ведьмой, бормотала непонятные фразы и кричала, что чувствует, что все кончено.
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