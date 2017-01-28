Трамп запретил принимать беженцев из 7 мусульманских стран

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Трамп заявил, что мотивацией для подписания указа было желание защитить США от радикальных исламских террористов. Однако он не исключил, что сирийские христиане могут получить право на въезд. "Мы не хотим, чтобы они были здесь. Мы хотим убедиться, что их не будет в нашей стране, пока американские военные сражаются с этой угрозой за рубежом. Мы признаем тех, кто уже в нашей стране и тех, кто будут поддерживать нашу страну и сильно любят наш народ", - сказал Трамп во время подписания приказа в Пентагоне.
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