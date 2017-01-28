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Главная страница → Раздел: ПолитикаУровень поддержки Трампа за первую неделю президентства поднялся на 6 процентов
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Уровень поддержки Трампа за первую неделю президентства поднялся на 6 процентов


Уровень поддержки Трампа за первую неделю президентства поднялся на 6 процентов
Фото: AmericaRU.com
Уровень поддержки Дональда Трампа (Donald Trump), который стал 45-м президентом Соединенных Штатов, увеличился с момента его инаугурации. Ранее опрос, проведенный ABC News/Washington Post, показал, что рейтинг одобрения республиканца на исторически низком уровне.

Неделю назад всего 40 процентов респондентов поддержали Трампа, но что же изменилось за это время? Опрос Gallup показал, что уровень поддержки Трампа на 27 января составляет 46 процентов. Это большее повышение уровня, чем в первую неделю президентства Барака Обамы (Barack Obama), Джорджа Буша (George Bush) и Билла Клинтона (Bill Clinton). Рейтинг неодобрения Трампа составляет 44 процента, в то время как 19 процентов респондентов затруднились ответить.

За первую неделю президентства Трамп подписал ряд распоряжений, которые помогут ему выполнить многие предвыборные обещания, включая строительство стены на границе с Мексикой и уменьшение числа нелегальных иммигрантов.
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