Уровень поддержки Трампа за первую неделю президентства поднялся на 6 процентов

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Неделю назад всего 40 процентов респондентов поддержали Трампа, но что же изменилось за это время? Опрос Gallup показал, что уровень поддержки Трампа на 27 января составляет 46 процентов. Это большее повышение уровня, чем в первую неделю президентства Барака Обамы (Barack Obama), Джорджа Буша (George Bush) и Билла Клинтона (Bill Clinton). Рейтинг неодобрения Трампа составляет 44 процента, в то время как 19 процентов респондентов затруднились ответить.
За первую неделю президентства Трамп подписал ряд распоряжений, которые помогут ему выполнить многие предвыборные обещания, включая строительство стены на границе с Мексикой и уменьшение числа нелегальных иммигрантов.
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