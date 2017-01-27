Чтобы избежать деменции, нужно есть больше грибов

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Исследователи изучили 11 видов грибов и обнаружили, что они увеличивают объем серого вещества мозга за счет повышения выработки фактора роста нервов — молекулы, участвующей в регуляции роста, поддержании и выживании определенных нервных клеток в головном мозге. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Medicinal Food».
Полученные данные свидетельствуют о том, что грибы могут выполнять превентивную функцию против развития болезни Альцгеймера. "Регулярное употребление грибов может уменьшить или отсрочить развитие возрастных нейродегенеративных процессов", - говорит один из авторов эсперимента профессор Викиневари Сабаратнам (Vikineswary Sabaratnam) из Университета Малайя в Куала-Лумпуре.
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