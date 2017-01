Каждая десятая женщина страдает от болей во время секса

27 января 2017 года, 20:25

Новое исследование британских ученых показало, что удивительно большое число женщин испытывают боль во время интимной близости с партнером. Опрос показал, что каждая десятая сексуально активная женщина сообщила о болезненных ощущениях во время секса.В опросе приняли учатие почти 7 тысяч женщин в возрасте от 16 до 74 лет, передает BBC. Результаты исследования были опубликованы в журнале «BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology». Ученые отмечают, что болезненный половой акт (диспареуния) является результатом того, что женщины не обращают внимания на хроническую проблему, которая затрагивает женщин во всем мире.Исследователи обнаружили, что самые болезненные ощущения испытывают женщины в возрасте 50-60 лет, хотя молодые тоже страдают. Боль во время секса может быть вызвана сухостью влагалища, особенно после менопаузы, но может иметь более серьезные корни, такие как венерические заболевания, эндометриоз и миома. Эмоциональные причины, такие как тревога, также могут играть определенную роль.