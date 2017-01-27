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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесИнтересные факты про китайский Новый год
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Интересные факты про китайский Новый год


Интересные факты про китайский Новый год
Фото: AmericaRU.com
Лунный Новый год начинается 27 января и заканчивается 2 февраля. Китайский Новый год является частью лунного и отмечается в его первый день.

- Традиция праздновать Новый год появилась в 17-11 веках до нашей эры в эпоху правления династии Шан.
- Каждый год характеризуется определенным животным знака зодиака. Нынешний год - год Петуха.
- Дом и семья являются основными принципами китайского Нового года.
- По китайской традиции, принято вручить подарок в красном конверте. Их часто дарят родители детям, и сумма денег не имеет значения, поскольку это носит лишь символический характер.
- Числа 8 и 88 считаются счастливыми, потому что на китайском слово "восемь" звучит как слово, которое означает «процветание».
- Семьи отдают дань уважения предкам и готовят еду, чтобы успокоить богов.
- В последний день накануне Нового года в Китае принято лепить пельмени.
- Каждая улица, здание и дом, где празднуется китайский Новый Год, украшается в красный цвет. Кроме того, на столах очень часто можно увидеть семена тыквы и гранат.
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