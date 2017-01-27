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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевики не пустили на Донбасс гумконвой ООН
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Боевики не пустили на Донбасс гумконвой ООН


Боевики не пустили на Донбасс гумконвой ООН
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Пророссийские боевики не пускают на оккупированные территории Донбасса грузовики с гуманитарной помощью от ООН. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщила представитель украинской Госпогранслужбы Оксана Иванец.

«Сегодня в течение первой половины дня пограничники на КПВВ "Новотроицкое" осуществили оформление гуманитарного груза от ООН. В гумконвое следовали грузы на неподконтрольную территорию, это были стройматериалы и медикаменты. Всего было оформлено 25 автомобилей и уже в 17 часов, после окончания работы КПВВ пограничники получили информацию, что на неподконтрольную территории было пропущено лишь 1 автомобиль, еще 23 были возвращены на контролируемую территорию без любых объяснений. Еще один остался в "серой зоне" из-за неисправности в самом автомобиле, о его судьбе ничего не знаем. Все другие 23 автомобиля прибыли через КПВВ "Новотроицкое", сейчас они находятся на территории логистического центра», - рассказала украинка, уточнив, что это первый подобный случай, когда сепаратисты не пускают международную гуманитарную помощь.

Она также добавила, что об инциденте было немедленно доложено в штаб антитеррористической операции, а также миссии ОБСЕ.
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