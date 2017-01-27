Украинка получила престижную премию по математике

Фото: AmericaRU.com / mon.gov.ua
«Комиссия присудила премию Марине Вязовской за ее открытие мирового уровня – за самую плотную упаковку шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм… Иначе говоря, ученый нашла решение упаковки шаров в евклидовом пространстве. Ранее задачу упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями», - рассказали в Министерстве.
Они отметили, что «Премию Салема» ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся исследования в сфере научных интересов учёного Рафаэля Салема, прежде всего, это касается теории рядов Фурье. «Эта премия является чрезвычайно престижной, аналог Нобелевской, но для математиков», - уточнили представители ведомства.
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