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Украинка получила престижную премию по математике


Украинка получила престижную премию по математике
Фото: AmericaRU.com / mon.gov.ua
Молодой украинский учёный Мария Вязовская получила престижную «Премию Салема 2016» за решение проблемы, над которой математики всего мира бились несколько столетий. Об этом сообщило Министерство науки и образования Украины.

«Комиссия присудила премию Марине Вязовской за ее открытие мирового уровня – за самую плотную упаковку шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм… Иначе говоря, ученый нашла решение упаковки шаров в евклидовом пространстве. Ранее задачу упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями», - рассказали в Министерстве.

Они отметили, что «Премию Салема» ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся исследования в сфере научных интересов учёного Рафаэля Салема, прежде всего, это касается теории рядов Фурье. «Эта премия является чрезвычайно престижной, аналог Нобелевской, но для математиков», - уточнили представители ведомства.
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