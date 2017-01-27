Осуждение полных людей несет больше рисков, чем само ожирение

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Исследователи школы медицины Пенсильвании говорят, что тучные люди часто становятся объектами фэт-щейминга – обидных шуток и порицательных реплик об их непривлекательности. Чувство стыда, которое провоцируют такие высказывания, намного больше увеличивают развитие заболеваний, чем само ожирение.
«Когда люди испытывают нападки из-за своего веса, это создает риски плохого психического и физического здоровья», - отмечает Ребекка Перл (Rebecca Pearl), доцент кафедры психологии центра пищевого поведения в школе медицины Пенсильвании.
Ее исследование охватило 159 человек, страдающих лишним весом. Она оценивала, как испытуемые переносят негативные стереотипы. «Мы обнаружили, что такие люди в три раза чаще имеют метаболический синдром и в шесть раз чаще – высокий уровень триглицеридов», - заявляет доктор Перл.
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