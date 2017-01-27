Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:41 am | Чикаго 7:41 am | Сан-Франциско 5:41 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеМаленькие девочки редко считают, что взрослые женщины могут быть умными
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Маленькие девочки редко считают, что взрослые женщины могут быть умными


Маленькие девочки редко считают, что взрослые женщины могут быть умными
Фото: AmericaRU.com
Ученицы начальных классов редко считают, что представительницы их пола могут быть на самом деле умными, показало новое исследование ученых Нью-Йоркского университета.

Это исследование направлено на то, чтобы выяснить, почему женщины редко занимаются науками и технологиями, становятся инженерами и математиками. Одна из версий – тот факт, что еще в детстве девочки не выбирают эти направления для будущего развития, поскольку не считают женский пол умным.
Андрей Симпиан (Andrei Cimpian), профессор психологии Нью-Йоркского университета и автор исследования, говорит, что существуют стереотипы, будто эти тенденции начинаются в колледже, однако корни кроются в раннем детстве. В возрасте 5-7 лет формируются первые концепции о том, что наука – не женское дело.

Исследователи провели серию экспериментов, в которых приняло участие 400 детей. В результате оказалось, что 71% 5-летних мальчиков считают свой пол умным, для 6-леток этот процент падает до 65%. Среди 5-летних девочек 69% считает женщин умными, среди 6-летних – 48%.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108923
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Разное
Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания. Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания.
Раздел: Требуются
Cdl drivers needed Cdl drivers needed
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus