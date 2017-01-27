Маленькие девочки редко считают, что взрослые женщины могут быть умными

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Это исследование направлено на то, чтобы выяснить, почему женщины редко занимаются науками и технологиями, становятся инженерами и математиками. Одна из версий – тот факт, что еще в детстве девочки не выбирают эти направления для будущего развития, поскольку не считают женский пол умным.
Андрей Симпиан (Andrei Cimpian), профессор психологии Нью-Йоркского университета и автор исследования, говорит, что существуют стереотипы, будто эти тенденции начинаются в колледже, однако корни кроются в раннем детстве. В возрасте 5-7 лет формируются первые концепции о том, что наука – не женское дело.
Исследователи провели серию экспериментов, в которых приняло участие 400 детей. В результате оказалось, что 71% 5-летних мальчиков считают свой пол умным, для 6-леток этот процент падает до 65%. Среди 5-летних девочек 69% считает женщин умными, среди 6-летних – 48%.
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