НАСА вспоминает погибших астронавтов «Аполлона – 1»

Фото: AmericaRU.com
Астронавты Эд Уайт (Ed White), Гас Гриссом (Gus Grissom) и Роджер Чэффи (Roger Chaffee) погибли во время пожара в кабине пилотов, который вспыхнул во время испытательного запуска. Конечная цель тестов состояла в том, чтобы проверить командный модуль первого корабля, который должен был доставить астронавтов на Луну.
В течение нескольких секунд, капсула заполнилась пламенем, дымом и токсичным газом. Астронавты погибли практически мгновенно.
В результате программа «Аполлон» была приостановлена. Специалистам НАСА потребовалось много времени и сил, чтобы выяснить причины сбоя. После аварии были внедрены сотни значительных изменений в работе капсулы. Для снижения риска пожара начнут использовать смесь кислорода и азота.
Только 21 месяц спустя американцы полетели в космос на борту «Аполлона – 7». И только экипаж «Аполлона – 11» - Нил Армстронг и Базз Олдрин – смог высадиться на Луну.
В течение 50 лет НАСА сохраняет командный модуль «Аполлона – 1». С сегодняшнего дня заглянуть в люк сгоревшего блока могут посетители Космического центра имени Кеннеди.
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