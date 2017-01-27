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Ученые вырастили эмбрион гибрида человека и свиньи


Ученые вырастили эмбрион гибрида человека и свиньи
Фото: AmericaRU.com
Ученые давно мечтают выращивать человеческие органы в телах животных с целью получения материалов для трансплантации. Новый эксперимент на шаг приблизил достижение этой цели.
С помощью технологии, использующей стволовые клетки, американские медики из института Солка создали гибрид человека и свиньи. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Cell.

«Виды развиваются независимо друг от друга, и многие факторы, диктующие программы развития, расходятся. Поэтому смешивать клетки одного вида и другого с целью создания одного эмбриона – сложно. Чем больше эволюционное расстояние, тем труднее их смешивать», - говорит автор исследования доктор Джун Ву (Jun Wu).

Во время эксперимента в эмбрион свиньи были введены стволовые клетки человека, а затем эмбрион поместили в матку свиньи. Через четыре недели стволовые клетки развились в ткани сердца, печени и других органов.
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