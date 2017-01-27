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Часы Судного дня переведены еще ближе к глобальной катастрофе


Часы Судного дня переведены еще ближе к глобальной катастрофе
Фото: AmericaRU.com
Совет Часов Судного принял решение привести стрелки на 30 секунд, тем самым отметив еще большее приближение к глобальной катастрофе.

Часы Судного дня – проект ученых с Манхэттена, который изначально отмечал близость глобальной ядерной войны. Они были построены еще 1947 году – тогда ядерное оружие было единственной глобальной угрозой человечества. Американские физики создают еще одни подобные часы 10,000 Year Clock в основании горы в Западном Техасе.

Совет решил переместить минутную стрелку вперед. Теперь до полуночи осталось 2,5 минуты. Полночь знаменует конец света. Сегодня принципы оценки рисков включают не только применение массового оружия, но также воздействие изменения климата и новых технологий.
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