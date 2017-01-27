Трамп назвал Мадонну «отвратительной» после ее речи на Марше женщин

27 января 2017 года, 14:05

Фото: AmericaRU.com / Kinopoisk.ru

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Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ответил на речь Мадонны во время Марша женщин в Вашингтоне. Он назвал певицу «отвратительной».Во вчерашнем интервью новый глава Америки эмоционально осудил зажигательную речь Мадонны, в которой она заявила, что подумывала взорвать Белый дом. «Честно говоря, она отвратительна. Я думаю, она сама себя сильно ранит. Просто она больна, вот в чем дело», - заявил Трамп в интервью для канала Fox News.«То, что она сказала, позорно для нашей страны», - заключил он.Во время Марша женщин на следующий день после инаугурации Трампа Мадонна заявила: «Да, я злюсь. Да, я возмущена. Я думала много о том, чтобы взорвать Белый дом. Но я понимаю, что это ничего не изменит. Мы не можем впадать в отчаяние. Как написал поэт Оден накуне Второй мировой войны: «Мы должны любить друг друга или умереть». Я выбираю любовь».