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Главная страница → Раздел: ЭкономикаTesla судится с руководителем отдела автопилотов за кражу секретов компании
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Tesla судится с руководителем отдела автопилотов за кражу секретов компании


Tesla судится с руководителем отдела автопилотов за кражу секретов компании
Фото: AmericaRU.com
Шеф отдела разработки автопилотов покинул компанию Tesla, чтобы создать свой стартап по выпуску подобных машин, но фирму Илона Маска это не устраивает. Tesla подала в суд на Стерлинга Андерсона (Sterling Anderson), обвиняя его в краже секретных данных.

По заявлению представителей Tesla, Андерсон похитил «сотни гигабайтов» конфиденциальной служебной информации о разработках технологии автопилотов и уничтожил доказательства, чтобы скрыть следы преступления. Иск против бывшего главы отдела подан в суд Санта-Клары.

Кроме того, компания обвинила Андерсона в попытке нанять 12 сотрудников Tesla в нарушение его контракта, запрещающего предлагать работу сотрудникам в течение года после ухода с должности. Также иск выдвинут против бывшего главы отдела автопилотов Google Криса Армсона, который вместе с Андресоном создал стартап «Aurora».
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