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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ магазинах Starbucks огромные очереди. Но продажи остаются слабыми
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В магазинах Starbucks огромные очереди. Но продажи остаются слабыми


В магазинах Starbucks огромные очереди. Но продажи остаются слабыми
Фото: AmericaRU.com
Неутешительный рост продаж сети кофеен Starbucks представители компании оправдывают «заторами» в магазинах – люди приходят, создают очереди, но ничего не покупают. По этой причине компания усиливает пропаганду своего мобильного приложения, которое позволяет заказать кофе с доставкой. Это позволит разгрузить небольшие точки продаж.

Генеральный директор Говард Шульц (Howard Schultz), который покидает свой пост в апреле, чтобы стать исполнительным менеджером, считает, что именно кадровые перестановки создали беспокойство среди клиентов. За четвертый квартал прошлого года продажи в обычных магазинах Starbucks выросли на 3%, при этом основная часть прироста произошла за счет доставки кофе и продаж закусок. Продажи в кофейнях от физического посещения клиентов остаются «плоскими».

Руководитель Starbucks заявляет, что 1200 магазинов сети провели более 20% сделок через мобильные заказы. Доставка кофе и других товаров через приложение дало 7% прибыли по сравнению с 3% год назад.
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