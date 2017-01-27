В магазинах Starbucks огромные очереди. Но продажи остаются слабыми

Фото: AmericaRU.com
Генеральный директор Говард Шульц (Howard Schultz), который покидает свой пост в апреле, чтобы стать исполнительным менеджером, считает, что именно кадровые перестановки создали беспокойство среди клиентов. За четвертый квартал прошлого года продажи в обычных магазинах Starbucks выросли на 3%, при этом основная часть прироста произошла за счет доставки кофе и продаж закусок. Продажи в кофейнях от физического посещения клиентов остаются «плоскими».
Руководитель Starbucks заявляет, что 1200 магазинов сети провели более 20% сделок через мобильные заказы. Доставка кофе и других товаров через приложение дало 7% прибыли по сравнению с 3% год назад.
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