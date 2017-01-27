В Арканзасе запретили аборты во втором триместре

27 января 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон (Asa Hutchinson) подписал местный закон, который запрещает проведение общей процедуры аборта во втором триместре. Эти ограничения, как ожидается, столкнутся с правовыми проблемами.Запрет касается процедуры, известной как дилатация и эвакуация, которую сторонники абортов считают самой безопасной во втором триместре беременности. И хотя Хатчинсон подписал закон о запрете через несколько часов после того, как сенат Арканзаса одобрил его, правила не вступят в силу до конца этого года.Многие сторонники запрета абортов, включая организацию Right to Life, назвали процедуру аборта «варварской». Сенатор-республиканец Дэвид Сандерс считает, что введение закона «сделает общество более сострадательным».Американский союз гражданских свобод штата Арканзас объявил новый закон неконституционным и собирается судится с властями. Подобные запреты действуют в Миссисипи и Западной Вирджинии. Аналогичные запреты в штатах Алабама, Канзас, Луизиана и Оклахома были приостановлены из-за юридических проблем.