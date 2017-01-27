Трамп прикажет Пентагону бороться с ИГИЛ жестче

Фото: AmericaRU.com
The New York Times сообщает, что Трамп совершит свой первый визит в Пентагон сегодня, 27 января. Его главный посылом станет призыв к военному министру Джеймс Маттису представить более жесткие варианты стратегии противодействия ИГИЛ в течение 30 дней.
Варианты могут включать в себя расширение применения сил специального назначения.
Новый министр обороны Джеймс Маттис имеет прозвище «Дикий пес» (Mad Dog). Представители Пентагона заявляют, что пока он не предлагал никаких изменений стратегии борьбы с ИГИЛ.
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