Трамп прикажет Пентагону бороться с ИГИЛ жестче

27 января 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Представители Белого дома готовят новую директиву от Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), которая предписывает вновь назначенному министру оборону применять более агрессивный подход в борьбе с Исламским государством в Сирии.The New York Times сообщает, что Трамп совершит свой первый визит в Пентагон сегодня, 27 января. Его главный посылом станет призыв к военному министру Джеймс Маттису представить более жесткие варианты стратегии противодействия ИГИЛ в течение 30 дней.Варианты могут включать в себя расширение применения сил специального назначения.Новый министр обороны Джеймс Маттис имеет прозвище «Дикий пес» (Mad Dog). Представители Пентагона заявляют, что пока он не предлагал никаких изменений стратегии борьбы с ИГИЛ.