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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп прикажет Пентагону бороться с ИГИЛ жестче
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Трамп прикажет Пентагону бороться с ИГИЛ жестче


Трамп прикажет Пентагону бороться с ИГИЛ жестче
Фото: AmericaRU.com
Представители Белого дома готовят новую директиву от Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), которая предписывает вновь назначенному министру оборону применять более агрессивный подход в борьбе с Исламским государством в Сирии.

The New York Times сообщает, что Трамп совершит свой первый визит в Пентагон сегодня, 27 января. Его главный посылом станет призыв к военному министру Джеймс Маттису представить более жесткие варианты стратегии противодействия ИГИЛ в течение 30 дней.

Варианты могут включать в себя расширение применения сил специального назначения.

Новый министр обороны Джеймс Маттис имеет прозвище «Дикий пес» (Mad Dog). Представители Пентагона заявляют, что пока он не предлагал никаких изменений стратегии борьбы с ИГИЛ.
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