Почему у мужчин лишний вес откладывается преимущественно в животе?

Фото: AmericaRU.com
«Когда мужчины набирают вес, то местом его хранения по умолчанию становится живот. Думайте о нем как о багажнике автомобиля, в который люди загружают еду для пикника в парке. Так еда без проблем попадает в живот», - говорит доктор Джаопхин Ли (Zhaoping Li), директор Центра питания человека при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Но если мужчины слишком много едят и не получают достаточную физическую нагрузку, то в животе заканчивается место. После этого организм начинает накапливать жир в другом месте, что крайне вредно для здоровья. "Жир может накапливаться в печени, поджелудочной железе и мышцах. Тогда у человека начинают развиваться серьезные заболевания, такие как диабет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и болезни сердца", - сказала Ли. В противоположность этому, у женщин лишний жир откладывается в бедрах и ногах. "У женщин генетически больше возможностей для хранения жира. Это часть нашего выживания", - заявила Ли.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Ранняя менопауза связана с историей репродуктивного здоровья женщины →
- Могут ли гены соседа повлиять на ваше здоровье? →
- Жительница Северной Каролины в шоке от того, что врачи отметили ее однополую ориентацию как диагноз в карте →
- В США уровень смертности от рака упал с 1980 года на 20% →
- Чем опасна гипертензия? →
- Почему родители могут перепутать имена детей? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108905
http://www.americaru.com/news/108905