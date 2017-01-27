Почему у мужчин лишний вес откладывается преимущественно в животе?

27 января 2017 года, 11:03

Фото: AmericaRU.com

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Очень часто лишний вес мужчин откладывается в их животах, но почему это происходит именно так? Ответ на этот вопрос связан с тем, как организм хранит жир.«Когда мужчины набирают вес, то местом его хранения по умолчанию становится живот. Думайте о нем как о багажнике автомобиля, в который люди загружают еду для пикника в парке. Так еда без проблем попадает в живот», - говорит доктор Джаопхин Ли (Zhaoping Li), директор Центра питания человека при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.Но если мужчины слишком много едят и не получают достаточную физическую нагрузку, то в животе заканчивается место. После этого организм начинает накапливать жир в другом месте, что крайне вредно для здоровья. "Жир может накапливаться в печени, поджелудочной железе и мышцах. Тогда у человека начинают развиваться серьезные заболевания, такие как диабет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и болезни сердца", - сказала Ли. В противоположность этому, у женщин лишний жир откладывается в бедрах и ногах. "У женщин генетически больше возможностей для хранения жира. Это часть нашего выживания", - заявила Ли.